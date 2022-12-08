Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 6 голов

Сегодня, 8 декабря, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



За минуту до конца основного времени матча в пустые ворота забил российский форвард «столичных» Александр Овечкин. Ещё через 50 секунд 37-летний нападающий оформил дубль, установив итоговый счёт на табло. Теперь у россиянина 15 голов в сезоне и 795 голов за карьеру в НХЛ. С передачами при первом голе ему помогли Энтони Манта и Джон Карлсон.



Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до шести шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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