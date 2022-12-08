Александр Овечкин оформил дубль в пустые ворота в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече. На два гола ему понадобилось полторы минуты.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что ему удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников.



Первую шайбу он забросил после передач Энтони Манты и Джона Карлсона. А перед вторым голом пасы ему отдали Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.



Теперь у Овечкина 15 голов в 28 играх текущего сезона. Всего на счету форварда 1302 игры и 795 заброшенных шайб.