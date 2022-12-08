Определён состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала

Объявлен состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала, который пройдёт с 15 по 18 декабря в Москве.
Напомним, в турнире примут участие сборные России, Беларуси и Казахстана.
Вратари: Никита Бояркин («Барыс»), Юргис Дубинскас («Номад»), Денис Каратаев («Сарыарка»).
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Леонид Метальников («Адмирал»), Алексей Маклюков, Валерий Орехов (оба — «Металлург»), Эмиль Нургалиев («Номад»), Кирилл Полохов («Арлан»).
Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Дмитрий Шевченко (все – «Барыс»), Павел Акользин («Металлург»), Александр Борисевич («Сарыарка»), Артём Лихотников («Арлан»), Максим Мухаметов («Номад»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко («Спартак»).
- 8 декабря 2022
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