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«Сибирь» потерпела второе поражение подряд, уступив дома «Салавату»

«Сибирь» потерпела второе поражение подряд, уступив дома «Салавату»
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В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» играла на своём льду с «Салаватом Юлаевым». Победу со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Даниил Скориков с передачи Шакира Мухамадуллина. На восьмой минуте периода счёт сравнял Денис Голубев с передачи Алексея Яковлева.

В середине второго периода уфимцы трижды отличились в течение двух минут. Шайбами отличились Михаил Науменков, Павел Коледов и Григорий Панин. На 11-й минуте второго периода форвард «Сибири» Владимир Бутузов сделал счёт 2:4 с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи.

На шестой минуте третьего периода Владимир Бутузов сократил отставание до минимума, сделав дубль. Через 18 секунд пятую шайбу в ворота гостей забросил Сергей Шмелёв, отличившийся с передач Егора Сучкова и Александра Кадейкина. Окончательный счёт установил Николай Кулёмин, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Скориков (Мухамадуллин) – 01:39 (5x5)   1:1 Голубев (Яковлев) – 07:30 (5x5)   1:2 Науменков (Шмелёв) – 24:51 (4x3)   1:3 Коледов (Науменков) – 26:38 (5x4)   1:4 Панин (Скориков, Хмелевски) – 27:05 (5x5)   2:4 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 30:14 (5x5)   3:4 Бутузов (Коротков) – 45:17 (5x5)   3:5 Шмелёв (Сучков, Кадейкин) – 45:35 (5x5)   3:6 Кулёмин – 59:24 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с «Трактором». «Салават Юлаев» сыграет дома с «Авангардом».

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