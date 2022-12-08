«Сибирь» потерпела второе поражение подряд, уступив дома «Салавату»

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сибирь» играла на своём льду с «Салаватом Юлаевым». Победу со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Даниил Скориков с передачи Шакира Мухамадуллина. На восьмой минуте периода счёт сравнял Денис Голубев с передачи Алексея Яковлева.

В середине второго периода уфимцы трижды отличились в течение двух минут. Шайбами отличились Михаил Науменков, Павел Коледов и Григорий Панин. На 11-й минуте второго периода форвард «Сибири» Владимир Бутузов сделал счёт 2:4 с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи.

На шестой минуте третьего периода Владимир Бутузов сократил отставание до минимума, сделав дубль. Через 18 секунд пятую шайбу в ворота гостей забросил Сергей Шмелёв, отличившийся с передач Егора Сучкова и Александра Кадейкина. Окончательный счёт установил Николай Кулёмин, забросив в пустые ворота.

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Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с «Трактором». «Салават Юлаев» сыграет дома с «Авангардом».