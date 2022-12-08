Нападающий «Сибири» Голубев рассказал о большом количестве удалений у клуба

Нападающий «Сибири» Денис Голубев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:6).
«Откуда удаления? Так получилось. Где-то из-за наших позиционных ошибок не успевали — шли удаления. Где-то чересчур хотели что-то сделать, и отсюда тоже получалось удаление.
Не сломались после четырёх шайб? Не сказал, что и два дня назад это было. Это хоккей, надо играть 60 минут, пока не прозвучит сирена. Мы команда — не должны разваливаться после двух, трёх, четырёх голов.
Мой гол? Хорошо поборолись. Лёшка бросил — отскочила. Я добил в пустые ворота.
В третьем периоде «Салават Юлаев» перешёл на оборону? Они вели в счёте. Думаю, строились. Хорошее настроение было. Нам не удалось сломать их оборону, отсюда такой результат», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 8 декабря 2022
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