Тренер «Сибири» Мартемьянов: подумаем, чтобы ввести штрафы за удаления

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6).



«Сегодня нам противостоял очень опытный турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг — многое удавалось, многое в атаке получалось, но, к сожалению, масса очень ненужных удалений поставила нас на колени. Хоть мы и проиграли, я благодарен парням, что не останавливались, шли до конца. Были моменты, когда мы могли зацепиться, но тактическая ошибка поставила нас в такое положение, что невозможно было отыграться. В третьем периоде уже не хватило эмоций, свежести в голове. К сожалению, подготовка у нас была маленько скомканная.



По накалу матч был идеальный? Соглашусь. Игра была очень эмоциональная, с обеих сторон. Практически все свои моменты «Салават Юлаев» использовал. Они действовали хладнокровнее, здорово сыграли на контратаках.



Неполный состав «Салавата Юлаева»? Я, к сожалению, получил состав «Салавата» только после раскатки. Не знаю, по каким причинам наша служба задерживает. Только на раскатке увидел, что они катаются не в полном составе.



Ввели ли штрафы за удаления? Пока нет. Подумаем, чтобы ввести. Эти люди провели все матчи, и игрового времени просто уйма. Когда ноги не бегут, где-то голова закисляется, где-то теряется концентрация — может, такие ошибки и идут. Усталость накапливается со страшной скоростью.



Почти в каждой игре есть пропущенная шайба в неравных составах? Если 20 минут штрафа — одну всё равно пропустишь (смеётся). Эмоции перехлёстывают. Скорее всего я введу, что обещал. Такие неоправданные удаления — пускай в кассу команды сдают. Потому что одни горбатятся, ловят на себя, а другие отдыхают, глазами хлопают.



«Сибирь» забывала про свой пятак? Мы пошли ва-банк, какой там уже пятак? Нам надо было хотя бы сравнять счёт, и мы шашки наголо, и все вперёд, защитники полетели. Смысл играть в откат при проигрышной ситуации? Надо было её как-то ломать, и парни старались это делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с «Трактором».