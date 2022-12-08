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Тренер «Сибири» Мартемьянов: подумаем, чтобы ввести штрафы за удаления

Тренер «Сибири» Мартемьянов: подумаем, чтобы ввести штрафы за удаления
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6).

«Сегодня нам противостоял очень опытный турнирный боец. Мы постарались сыграть в прессинг — многое удавалось, многое в атаке получалось, но, к сожалению, масса очень ненужных удалений поставила нас на колени. Хоть мы и проиграли, я благодарен парням, что не останавливались, шли до конца. Были моменты, когда мы могли зацепиться, но тактическая ошибка поставила нас в такое положение, что невозможно было отыграться. В третьем периоде уже не хватило эмоций, свежести в голове. К сожалению, подготовка у нас была маленько скомканная.

По накалу матч был идеальный? Соглашусь. Игра была очень эмоциональная, с обеих сторон. Практически все свои моменты «Салават Юлаев» использовал. Они действовали хладнокровнее, здорово сыграли на контратаках.

Неполный состав «Салавата Юлаева»? Я, к сожалению, получил состав «Салавата» только после раскатки. Не знаю, по каким причинам наша служба задерживает. Только на раскатке увидел, что они катаются не в полном составе.

Ввели ли штрафы за удаления? Пока нет. Подумаем, чтобы ввести. Эти люди провели все матчи, и игрового времени просто уйма. Когда ноги не бегут, где-то голова закисляется, где-то теряется концентрация — может, такие ошибки и идут. Усталость накапливается со страшной скоростью.

Почти в каждой игре есть пропущенная шайба в неравных составах? Если 20 минут штрафа — одну всё равно пропустишь (смеётся). Эмоции перехлёстывают. Скорее всего я введу, что обещал. Такие неоправданные удаления — пускай в кассу команды сдают. Потому что одни горбатятся, ловят на себя, а другие отдыхают, глазами хлопают.

«Сибирь» забывала про свой пятак? Мы пошли ва-банк, какой там уже пятак? Нам надо было хотя бы сравнять счёт, и мы шашки наголо, и все вперёд, защитники полетели. Смысл играть в откат при проигрышной ситуации? Надо было её как-то ломать, и парни старались это делать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Следующий матч «Сибирь» проведёт в гостях с «Трактором».

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