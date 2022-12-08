Р. Ротенберг – о подготовке СКА: в паузу важно использовать весь наш опыт и квалификацию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (5:3) рассказал о работе клуба в ближайшую паузу.
«Насколько нужна пауза? Всегда лучшая тренировка – это игра, но здесь нужно грамотно всё планировать, выстраивать тренировочный процесс. Многое зависит от тренерского штаба, чтобы правильно рассчитывать нагрузки, давать восстановиться, где-то перезагрузить или недогрузить. Важно использовать весь наш опыт и квалификацию, чтобы команда показывала яркий хоккей и забивала много шайб. Мы много забиваем, но есть над чем работать – над реализацией моментов. И, конечно, нам нужна железобетонная оборона для плей-офф. Будем стремиться к тому, чтобы ещё лучше играть в обороне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 8 декабря 2022
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