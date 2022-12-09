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Форвард «Сибири» прокомментировал новый формат МХЛ

Форвард «Сибири» прокомментировал новый формат МХЛ
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Нападающий «Сибири» и «Сибирских Снайперов» Иван Климович прокомментировал новый формат турнира в МХЛ с разделением команд лиги на два дивизиона в каждой конференции.

«Думаю, это был хороший и логичный ход от лиги. Сильно закрутилась интрига, можно взять таблицу — в нашем Серебряном дивизионе всё очень плотно, при этом есть только три места (которые проходят в плей-ин. — Прим. «Чемпионата»). Конкуренция, по мне, явно выросла, хорошо, что есть больше времени для тренировок, можно подойти к игре свежим и восстановившимся. Есть разные точки зрения, но мне нравится эта система», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

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