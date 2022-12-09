Форвард «Сибири» прокомментировал новый формат МХЛ
Поделиться
Нападающий «Сибири» и «Сибирских Снайперов» Иван Климович прокомментировал новый формат турнира в МХЛ с разделением команд лиги на два дивизиона в каждой конференции.
«Думаю, это был хороший и логичный ход от лиги. Сильно закрутилась интрига, можно взять таблицу — в нашем Серебряном дивизионе всё очень плотно, при этом есть только три места (которые проходят в плей-ин. — Прим. «Чемпионата»). Конкуренция, по мне, явно выросла, хорошо, что есть больше времени для тренировок, можно подойти к игре свежим и восстановившимся. Есть разные точки зрения, но мне нравится эта система», — сказал Климович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
12:03
-
11:25
-
11:15
-
11:04
-
10:51
-
10:25
-
10:02
-
09:21
-
09:00
-
08:46
-
07:41
-
07:35
-
07:25
-
06:31
-
06:05
-
05:52
-
05:34
-
04:48
-
04:02
-
02:02
- 8 декабря 2022
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:53
-
22:49
Партнерский контент