«Сейчас я читаю Библию». Большое интервью с новым российским хоккейным талантом

Грань между «молодым и перспективным» и уже состоявшимся хоккеистом в последнее время становится всё тоньше. Дмитрия Овчинникова новосибирские журналисты пиарили очень долго — и вот Дмитрий, уже будучи игроком «Торонто», занял место в первом звене «Сибири», которое выгрыз своим старанием и желанием.

Теперь место главной надежды Новосибирска может занять Иван Климович. 19-летний форвард на старте сезона разрывал МХЛ вместе со своим 17-летним братом Егором и долгое время входил в топ бомбардиров лиги. Этот уровень игры позволил члену почтенной хоккейной семьи (отец игрока Сергей Климович поиграл за «Динамо» и «Магнитку») сыграть за молодёжную сборную, попасть на Кубок вызова МХЛ, а недавно и дебютировать в основе «Сибири» в КХЛ.



В Челябинске «Чемпионат» обстоятельно поговорил с молодым форвардом.

«Когда впервые пришёл на хоккей, не успевал следить за игрой»

— Классический вопрос: сколько раз в жизни слышал про «блат»?

— Приходилось такое слышать, наверное, с тех пор, как пришёл в МХЛ, такое было. Поначалу переживал, но потом поговорил с родителями, было много тех, кто меня поддерживал, знали правду, поэтому никаких переживаний уже не было.



— Не было ли желания выбрать другую профессию, чтобы не быть в тени отца?

— Нет, с самого детства занимался хоккеем, таких мыслей не было. В меня столько вложили, это дело, которое мне очень нравится, я рад заниматься им каждый день. Параллельно ходил, играл за футбол, мог погонять мяч, но бóльшую часть времени я отдавал хоккею.

Сергей Климович в форме «Кузни» Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— Часто ли бывал на его матчах в раннем детстве?

— Да, когда в первый раз пришёл на хоккей, это было настолько быстро, что я даже не успевал следить, где отец, но помню, что тот матч мы выиграли 3:2. В первый поход запомнилось, как всё громко было на стадионе, и эти скорости — было круто!

— Чему отец учил в тренировочном процессе?

— Конечно, передал много всяких тонкостей и нюансов, помогал также и в психологическом плане. И он, и мама подсказывали в сложные периоды, если я не мог долго забить, поддерживали меня, оказали очень большое влияние.



— Первая школа — Белгород, экзотичный для хоккея город. Что там за система?

— Конечно, если сравнивать с «Сибирью» и любым клубом КХЛ, то были условия похуже. Но мы с отцом много дополнительно тренировались, и это помогло мне. Там был первый тренер, который не загонял нас в рамки, давал играть, ошибаться — думаю, это хорошие факторы, которые помогли мне.



— Были ли мысли сыграть в канадских юниорских лигах?

— Если честно, нет. Развивался в системе «Сибири», таких мыслей не было. Не знаю, были ли такие варианты вообще.

«Новая арена в Омске выглядит, как в НХЛ»

— Как оцениваешь реформу МХЛ — предпочёл бы больше играть или тренироваться?

— Думаю, это был хороший и логичный ход от лиги. Сильно закрутилась интрига, можно взять таблицу — в нашем Серебряном дивизионе всё очень плотно, при этом есть только три места (которые проходят в плей-ин. — Прим. «Чемпионата»). Конкуренция, по мне, явно выросла, хорошо, что есть больше времени для тренировок, можно подойти к игре свежим и восстановившимся. Есть разные точки зрения, но мне нравится эта система.

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— На какое место «Сибирские Снайперы» претендовали бы в Золотом дивизионе?

— Сложно сказать, но было много игр с «золотыми» командами, которые провели хорошо. Думаю, точно боролись бы за высокие места.



— «Снайперы» фактически открывали новую «G-Drive Арену». Как оцените омский стадион?

— Арена шикарная, выглядит по-энхаэловски. Нам устроили там мини-экскурсию, посмотрели на раздевалку «Авангарда», всё выглядит красиво и суперпрофессионально, новая арена оставила отличное ощущение.

Иван Климович на первом матче на «G-Drive Арене» Фото: hcsibir.ru

— Вы выиграли 7:2 и немного праздник подпортили.

— Да, это сибирское дерби, здесь отдельный настрой. Без разницы, какая была бы арена, мотивация была бы запредельной. Понравилась атмосфера, которая была на матче, и заряд на матчи с Омском всегда больше, чем на другие игры.



– Кто в МХЛ самые неудобные соперники среди защитников и вратарей?

— Думаю, из тех, с кем играем на Востоке, могу выделить Илью Набокова из «Стальных Лисов». Мы им проиграли, в концовке у меня было два хороших момента, а он подтащил, показал очень высокий уровень. Среди защитников сложно отметить кого-то одного, достаточно хороших парней, много имён крутится в голове.



— Не жалеете, что нет игр с Западом?

— Их никогда и не было, поэтому не знаю даже, что говорить. Хорошо, что есть Кубок вызова, можно себя попробовать, что есть, то есть. В самом Кубке мотивации добавляло то, что Восток отстаёт по счёту личных встреч.



— Ваш тренер Лев Бердичевский тоже попал на Кубок вызова. Какие основные качества делают его успешным?

— Думаю, эмоциональный заряд, который он может дать команде, те взаимоотношения, которые он строит с командой. Он всегда говорит, что для нас нет авторитетов, главные авторитеты — это мы, мы должны прежде всего играть от своих сильных качеств с любой командой. Однажды вместо разбора соперников нам включили мотивационный ролик, это было неожиданно, интересно, но сработало — выиграли тот матч 4:2.



— Как оценишь сам Кубок вызова?

— Отличная атмосфера, шикарная организация, был рад познакомиться и пообщаться с ребятами. Очень хороший микроклимат был в раздевалке, это приятно. Был хороший матч, борьба на каждом участке поля, настоящая заруба. Рад, что смог забить, получился рабочий гол с пятака, но я рад любому голу. Очень был счастлив, когда лига выбрала Артёма [Жукова, защитника «Сибирских Снайперов»] на Матч звёзд, раз пять его поздравил в этот день.

Артём Жуков и Иван Климович — обладатели Кубка вызова МХЛ Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Хотел бы бросок Мэттьюза и интеллект Кучерова»

— Можешь ли сам дать на себя скаут-репорт?

— Сильные стороны — наверное, понимание игры. Бросок сильный, но точность надо ещё улучшать, много есть, где расти. Думаю, что надо добавлять в силовой борьбе, стать физически покрепче. Могу выделить хорошую скорость, стараюсь всегда играть с энергией, желанием. Надо развивать технику, но всегда есть, куда расти, надо прибавлять во всех компонентах.



— Игорь Ларионов показывает игрокам нарезки Макара. А у вас такое есть?

— Такого не припомню, если именно отдельного игрока. В «Снайперах» нам могут поставить нарезки большинства в НХЛ, или недавно включали, как его разыгрывает молодёжная сборная Канады. Если брать конкретных игроков — то с братом Егором часто отсматриваю, есть хоккеисты, которых мы вместе с ним обсуждаем.



— На какого из игроков равняешься, чьи качества хотел бы перенять?

— Могу выделить несколько игроков, которым я симпатизирую. Если говорить про бросок, то это Остон Мэттьюс, хоккейный интеллект — Никита Кучеров, скиллы и технику — молодая звезда Тревор Зеграс, ну и любой человек хотел бы скорость Коннора Макдэвида.



Если брать игроков КХЛ, то нравится бросок Теэму Пулккинена и Максима Шалунова. Нравится игра «Торпедо» в плане хоккейного интеллекта, там много кто хорошо понимает игру. В плане техники выбрал бы Сергея Толчинского и Алексея Кручинина.

— Говоря про Зеграса, не хотелось ли повторить лакросс-гол или лакросс-передачу?

— Это очень интересно, мне нравится, как он меняет стиль современного хоккея, делает его более креативным. Брат забил лакросс, видел вживую, и это было очень эффектно. На тренировках бывает иногда, когда мы веселимся. Конечно, хотелось бы так сделать в игре, если подвернётся момент и будет удобный счёт, но это не является главной целью.



— В хоккее братья часто играют в одном звене всю карьеру. Можешь представить себе такое с Егором?

— Конечно, это является мечтой. Егор — мой лучший партнёр, и я, если бы меня просили выбрать одного хоккеиста, с которым бы хотел сыграть, выбрал бы Егора.

«За время сборов с Мартемьяновым узнал пару новых слов»

— Сайт КХЛ дает габариты в 181/69. Это слегка устаревшие цифры, верно?

— Да, это с первого сезона в МХЛ, сейчас я побольше и повыше — примерно 189 на 80.



— Уже в первой смене в КХЛ почти же сразу же пошёл в силовую. Просил тренер или кипело желание?

— Я неожиданно узнал, что в третьем периоде с «Амуром» меня выпускают. Желание было запредельным, думал, какая возможность есть, и от большого желания постарался сразу пойти в силовую.

Дебют Ивана Климовича в КХЛ Фото: hcsibir.ru

— Андрей Мартемьянов за этот сезон уже дал жизнь парочке мемов. Были ли запоминающиеся моменты за время игры в основе?

— Да, пара необычных моментов была на собраниях. Можно сказать, что он тренер-мотиватор, который умеет найти подходящие ключи, способы, слова, жесты и эмоции, чтобы взбодрить команду. Пару новеньких слов и фраз я узнал за то время, что был в основной команде, но там с матом (смеётся). Очень много говорит о том, что мы должны быть едины как команда и думать, какую роль каждый играет для команды, он вносит такую философию.

— Ещё одни запомнившиеся слова — о витиеватом хоккее. Как можно назвать стиль этой «Сибири»?

— Многие считают, что у команды какой-то суперзакрытый оборонительный стиль. Понятно, что в обороне играем терпеливо, но в атаке Андрей Алексеевич всегда говорит, чтобы мы творили и играли с креативом. У «Сибири» есть достаточно исполнителей, у которых техника и понимание игры на высоком уровне, за которыми приятно смотреть, жёстких рамок в атаке нет.



— Сложно ли входить в КХЛ без опыта игры, например, в Высшей лиге?

— Не думаю, я был на сборах летом, понимал уровень, скорость, знал требования Андрея Алексеевича. Понятно, что уровень различается, но нельзя сказать, чтобы это доставляло большие сложности.



— В команде очень много местных парней, которые родились и воспитывались в Новосибирске. Какую роль это играет для атмосферы?

— Конечно, это классно, помню, ходил сам на игры в Новосибирске, когда ещё был моложе и не играл в МХЛ. Понимаешь, что всё рядом, что доверяют своим ребятам, есть возможность сыграть в родном городе, в Новосибирске, где обожают хоккей.

«В детстве любил читать Жюля Верна»

— Какими запомнились игры на Кубке Будущего?

— Мне очень понравилось, особенно на первой игре с Беларусью. Отличная атмосфера, ведущий на арене классно заводил публику, играли ребята, которые находятся на ведущих ролях в клубах, отличные ощущения.



Когда надеваешь майку сборной, понимаешь, что детская мечта стала реальностью. Долго думал: «Неужели это правда?» — одна из целей исполнена, но это добавляет мотивации, чтобы развиваться ещё больше и получать дальнейшие вызовы уже во взрослую сборную.

Иван Климович в форме молодёжной сборной России Фото: fhr.ru

— Что за соперники Казахстан и Беларусь?

— У белорусов хорошая команда, проповедуют жёсткий хоккей, навязывают борьбу на каждом участке поля, игра была упорной. У Казахстана был чуть пониже уровень, но ребята играли весь матч, не сдавались даже при большом счёте (6:1). Здорово, что есть и такая возможность поиграть на международной арене в нынешних условиях.



— Почему 26-й номер? Отец вроде бы играл под 17-м.

— Всё просто, день рождения — 26 августа, в честь этого.



— Есть ли любимая книга, любимый сериал?

— Я больше фильмы смотрю. Очень понравился фильм «Американский неудачник», основан на реальной истории, мне нравится такое, это очень мотивирует, как и «Человек, который изменил всё». Из книг в подростковом возрасте нравились произведения Жюля Верна — «20 000 лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», а сейчас увлекаюсь не так сильно. Сейчас читаю Библию.



— Есть ли любимые команды в футболе? Следишь ли за ЧМ?

— Да, слежу. Сразу скажу — между Роналду и Месси выберу Месси, и из сборных предпочитаю Аргентину, хотелось бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. На Кубке вызова Виталий Черночуб спросил, за кого болею — и он тоже сказал, что болеет за Аргентину. Если брать клубы — помню, что в детстве нравился «Тоттенхэм», даже не помню, почему так получилось, хотя с трофеями у них негусто. В России «Динамо», потому что Фёдор Смолов мне нравился.