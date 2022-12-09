Нападающий «Колорадо» Ничушкин может принять участие в ближайшем матче с «Рейнджерс»

Нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Даррен Хельм могут принять участие в матче с «Рейнджерс» 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба денверского клуба со ссылкой на главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара. Начало матча – в 5:00 мск.



27-летний российский нападающий пропустил месяц после операции на голеностопе. В текущем сезоне Ничушкин провёл семь матчей, в которых отметился 12 очками — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. 35-летний форвард Хельм ещё не принимал участия в матчах текущего сезона в связи с операцией на бедре.



Беднар также сказал, что форвард Арттури Лехконен приближается к возвращению в строй после сотрясения мозга. В текущем сезоне у 27-летнего финна 18 (7+11) очков в 22 матчах.

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