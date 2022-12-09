Президент КХЛ рассказал, какой будет система начисления очков в следующем сезоне
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Президент КХЛ Алексей Морозов на совещании руководителей клубов КХЛ рассказал, какой будет система начисления очков в следующем сезоне. Сейчас в Континентальной хоккейной лиге действует система, при которой клубам в случае победы в основное (и за пределами основного) время матча даётся два очка, за поражение — ноль, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно.
«Много обсуждается вопрос перехода на трёхочковую систему. Мы высказали доводы за и против, услышали клубы и пришли к мнению, что нынешняя система работает, клубам нравится, поэтому решили ничего в этом направлении не менять», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что двухочковая система в КХЛ действует с сезона-2018/2019.
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