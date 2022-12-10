Голдобин исполнил буллит в очках Ильи Воробьёва на Фонбет Матче звёзд КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит Фонбет Матч звёзд КХЛ.
В конкурсе на самый эффектный буллит нападающий «Металлурга» Николай Голдобин исполнил бросок в очках главного тренера магнитогорского клуба Ильи Воробьёва. Тренер передал свои очки форварду со скамейки запасных. Голдобин доехал до ворот, держа шайбу на крюке клюшки. Покачивая клюшкой, нападающий забросил шайбу в пустые ворота за шиворот голкиперу Евгению Аликину.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Континентальной хоккейной лиги.
Голдобин в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.
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