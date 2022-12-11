Голкипер «Каролины» Кочетков повторил достижение в НХЛ экс-вратаря «Трактора» Хэммонда

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл сухой матч, совершив 16 спасений, и был признан второй звездой встречи. Эта победа стала восьмой для вратаря в 12 выездных матчах за клуб. Таким образом, Кочетков повторил достижение экс-голкипера «Трактора» Эндрю Хэммонда, который в сезоне-2015/2016, выступая за «Оттаву», не проиграл в основное время в 12 первых выездных матчах за клуб. Лишь этим двум голкиперам покорялось это достижение в истории НХЛ.
В текущем сезоне Кочетков принял участие в 11 матчах, в которых одержал шесть побед и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,8%.
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