Ротенберг выступил за сокращение перерывов в матчах КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сокращении перерывов в матчах Континентальной хоккейной лиги.

«В моём понимании сейчас всё у нас отлично, не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы они оставались. Всё остальное лига делает правильно, всё идёт по плану. Готов ли СКА играть с «Адмиралом» в плей-офф? Мы готовы играть в плей-офф с любой командой. Мы готовы играть всегда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Санкт-петербургский СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Витязем» 19 декабря в 19:30 мск.