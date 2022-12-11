Ротенберг выступил за сокращение перерывов в матчах КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о сокращении перерывов в матчах Континентальной хоккейной лиги.
«В моём понимании сейчас всё у нас отлично, не надо ничего менять. По перерыву, возможно, будет правильно [сократить] до 15 минут, чтобы зрители не уходили, чтобы они оставались. Всё остальное лига делает правильно, всё идёт по плану. Готов ли СКА играть с «Адмиралом» в плей-офф? Мы готовы играть в плей-офф с любой командой. Мы готовы играть всегда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Санкт-петербургский СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 69 очков. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Витязем» 19 декабря в 19:30 мск.
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