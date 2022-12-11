Защитник «Питтсбурга» – о Малкине: никогда не знаешь, что он собирается сделать
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг вспомнил о том, как в команду пришёл Евгений Малкин, и оценил его игру.
«Когда Джино пришёл (в «Питтсбург». — Прим. «Чемпионата»), у него были трудности с интеграцией в команду. Он проделал огромную работу, уча английский, общаясь с одноклубниками. Мы дольше живём друг с другом, чем многие люди живут со своими сёстрами и братьями. Невероятные чувства, когда смотришь на наши взаимоотношения под таким углом.
Джино – потрясающий игрок. В каждой смене он делает что-то, после чего ты говоришь: «Что? Что сейчас произошло?» Никогда не знаешь, что он собирается сделать», — цитирует Летанга официальный YouTube-канал «Питтсбурга».
36-летний россиянин набрал 28 (8+20) очков за 28 матчей в текущем сезоне НХЛ.
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