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Защитник «Питтсбурга» – о Малкине: никогда не знаешь, что он собирается сделать

Защитник «Питтсбурга» – о Малкине: никогда не знаешь, что он собирается сделать
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг вспомнил о том, как в команду пришёл Евгений Малкин, и оценил его игру.

«Когда Джино пришёл (в «Питтсбург». — Прим. «Чемпионата»), у него были трудности с интеграцией в команду. Он проделал огромную работу, уча английский, общаясь с одноклубниками. Мы дольше живём друг с другом, чем многие люди живут со своими сёстрами и братьями. Невероятные чувства, когда смотришь на наши взаимоотношения под таким углом.

Джино – потрясающий игрок. В каждой смене он делает что-то, после чего ты говоришь: «Что? Что сейчас произошло?» Никогда не знаешь, что он собирается сделать», — цитирует Летанга официальный YouTube-канал «Питтсбурга».

36-летний россиянин набрал 28 (8+20) очков за 28 матчей в текущем сезоне НХЛ.

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