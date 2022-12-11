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Перенёсший инсульт Летанг рассказал про своё возвращение на лёд

Перенёсший инсульт Летанг рассказал про своё возвращение на лёд
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, две недели назад перенёсший второй инсульт в карьере провёл на льду 22 минуты и 14 секунд. 35-летний хоккеист прокомментировал возвращение в состав «пингвинов».

«С таким графиком, как у нас нет возможности много тренироваться, я старался подготовиться как можно лучше. Когда я начал чувствовать себя лучше, я увеличил интенсивность тренировок. Но было несколько вещей, которых нам пришлось подождать — например, анализы крови и тому подобное, чтобы убедиться, что я могу играть полноценно.

Когда ты поставишь себе цель восстановиться и идти дальше, у тебя не будет мыслей о том, что произошло ранее», — приводит слова Летанга The Athletic.

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