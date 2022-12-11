Овечкин рассказал о погоне за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о важности того, что травмированные игроки клуба, Том Уилсон и Никлас Бекстрём, находятся в клубе на выездной серии, и поделился мнением о погоне за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.
«Уилсон и Бекстрём — большая часть нашей команды, они лидеры, и здорово, что они с нами на выездных матчах.
Быть третьим в гонке снайперов за всю историю НХЛ и приближаться к таким великим игрокам, как Хоу и Гретцки — это круто.
Сколько памятных шайб храню в коллекции? Я предпочитаю клюшки (улыбается)», — приводит слова Овечкина «твиттер» «Вашингтона».
На счету 37-летнего россиянина 796 шайб в Национальной хоккейной лиги. До второго места в списке лучших снайперов лиги, которое занимает Горди Хоу, ему осталось забросить пять шайб. До рекорда Гретцки — 98 голов.
- 11 декабря 2022
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