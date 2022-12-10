Овечкин впервые в карьере забросил три шайбы кряду в пустые ворота

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за четыре секунды до конца матча. В предыдущей встрече с «Филадельфией» россиянин оформил дубль в пустые ворота в концовке матча. Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил три шайбы подряд в пустые ворота.

Напомним, эта шайба стала 52-й в карьере Александра, оформленной в пустые ворота. По этому показателю россиянин уступает лишь Уэйну Гретцки, который забил 56 голов в пустые ворота.