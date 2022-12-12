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Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдайк, Маркус Юханссон (буллит), Ларс Эллер, а также российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, забивший в концовке матча в пустые ворота. Другой российский хоккеист, защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт две результативные передачи.

У хозяев забивали Адам Лаури и Пьер-Люк Дюбуа.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2022, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 ван Римсдайк (Дауд, Протас) – 23:25 (5x5)   0:2 Кузнецов (Карлсон, Шири) – 28:21 (5x4)   0:3 Юханссон – 29:55 (бул)   0:4 Эллер (Манта, Орлов) – 35:24 (5x5)   1:4 Лаури (Моррисси, Бэррон) – 40:35 (5x5)   2:4 Дюбуа (Коннор, Эйссимонт) – 43:29 (5x5)   2:5 Овечкин (Орлов) – 57:48 (en)
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