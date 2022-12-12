Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдайк, Маркус Юханссон (буллит), Ларс Эллер, а также российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, забивший в концовке матча в пустые ворота. Другой российский хоккеист, защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт две результативные передачи.

У хозяев забивали Адам Лаури и Пьер-Люк Дюбуа.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.