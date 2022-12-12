Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы кряду в пустые ворота

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за несколько секунд до конца матча. В предыдущей встрече с «Сиэтлом» россиянин также забил в пустые ворота в концовке матча. Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота.

Напомним, эта шайба стала 53-й в карьере Александра, оформленной в пустые ворота. По этому показателю россиянин уступает лишь Уэйну Гретцки, который забил 56 голов в пустые ворота.