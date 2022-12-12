Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 4 голов
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу данной встречи заброшенной шайбой и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 17 голов в сезоне и 797 голов за карьеру в НХЛ. Ему ассистировал защитник Дмитрий Орлов, на счету которого две голевые передачи в этой встрече.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до четырёх шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.
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