Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за несколько секунд до конца матча. В предыдущей встрече с «Сиэтлом» россиянин также забил в пустые ворота в концовке матча. Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота.
Этот гол позволил Овечкину выйти на второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Теперь у Овечкина всего 869 голов. Он догнал Горди Хоу и расположился с ним на второй строчке. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого на счету 1016 голов.
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