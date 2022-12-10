Капитан «Вашингтона» стал четвёртым игроком НХЛ с 500 шайбами в равных составах, снова забив в пустые ворота.

Исторический юбилей Овечкина! Трибуны начали скандировать его имя ещё до гола

Александр Овечкин продолжает штурмовать вершины НХЛ! Сегодня он стал четвёртым игроком в истории после Уэйна Гретцки (617), Горди Хоу (566) и Яромира Ягра (538), забросившим 500 шайб в равных составах. «Вашингтон» впервые в сезоне одержал три победы подряд.

«Сиэтл» вырвался вперёд в первом периоде, но затем Чарли Линдгрен закрыл свои ворота на замок, а в сторону Филипа Грубауэра на другой стороне площадки шайбы летели одна за другой, и во втором периоде «Вашингтону» удалось перехватить инициативу.

Защитник Александр Алексеев, для которого эта игра стала пятой в сезоне, набрал первое очко в НХЛ, поучаствовав в голе Энтони Манты. К несчастью, ещё через несколько минут матч для него закончился – россиянину жёстко прилетело в голову от Джейми Олексяка.

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По итогам этого эпизода «столичные» получили пять минут большинства, в которые Александр Овечкин не уходил со льда. Буквально – его смена составила четыре минуты 57 секунд! Круче сегодня отыграл только Джек Хьюз, который не покидал площадку последние шесть минут и две секунды матча с «Айлендерс».

Длинной смене Ови поспособствовала длинная пауза, за которую он успел набраться сил. Великая Восьмёрка сам не забил, но отдал передачу. Розыгрыш получился нестандартным – Овечкин из своей зоны послал шайбу вперёд, где Сонни Милано и Маркус Юханссон превратили «два в два» в «один в ноль».

Теперь у Овечкина 541 очко в большинстве за карьеру, до Брайана Лича, занимающего 22 место в истории, осталось набрать один результативный балл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба в итоге стала решающей – остаток матча «Вашингтон» успешно удерживал победный счёт и в концовке снял все вопросы двумя голами в пустые ворота. Овечкин нанёс девять бросков по воротам и последним, за четыре секунды до сирены, продолжил свою голевую погоню за историей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Болельщики этого заждались и начали заранее скандировать «Ови, Ови», а когда он забил, трибуны взорвались от восторга. 796 голов в карьере, четыре до 800, пять – до Горди Хоу, 98 — до Гретцки! И, конечно, юбилей по шайбам в равных составах. Последние три шайбы капитана «Вашингтона» пришлись на пустые ворота, так что до рекорда Гретцки по этому показателю осталось всего четыре шайбы. «Видел ли я когда-нибудь, чтобы игрок забивал три подряд в пустые ворота? Да», — сказал с хитрой улыбкой главный тренер команды Питер Лавиолетт.

«Мы все были удивлены, что у Овечкина всего лишь 52 гола в пустые ворота за карьеру. По ощущениям должно быть больше. Но, знаете, забивалы забивают разными способами. Надо быть в нужном месте в нужный момент», — отметил Ларс Эллер, который тоже сегодня забил в пустые.