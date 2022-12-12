«Рекорд Овечкина не пропущу». Яшкин — о погоне капитана «Вашингтона» за Гретцки

Капитан СКА Дмитрий Яшкин рассказал о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Слежу ли за рекордами Александра Овечкина? Все сейчас ждут его юбилейной 800-й шайбы. Думаю, у него будет много поздравлений в этот день. А дальше начнём отсчитывать ещё 95 шайб. Каждое его достижение – приятное событие. По утрам постоянно смотрю, на сколько цифр он приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. И не сомневаюсь, что Саша доберётся до нужной цифры.

Поставить уведомление на телефон, чтобы не пропустить? Я и без уведомления не пропущу. Будьте уверены!» — приводит слова Яшкина «Спорт день за днём».

Напомним, в сегодняшнем матче с «Виннипегом» (5:2) Александр забросил шайбу. Благодаря этому Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 97 шайб. На счету канадца 894 гола.