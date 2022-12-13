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26 сейвов Шестёркина и голевая Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Нью-Джерси»

26 сейвов Шестёркина и голевая Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Нью-Джерси»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

За хозяев забивали Крис Крайдер, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей отличились Нико Хишир, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Решающий гол в овертайме на счету у Филипа Хитила после передачи российского нападающего Артемия Панарина.

Примечательно, что на 33-й минуте гостям встречи предоставилась уникальная возможность увеличить счёт после реализации буллита. К шайбе подъехал американский форвард Джек Хьюз. Но забить нападающему не вышло. Российский голкипер Игорь Шестёркин перехитрил соперника и оставил ворота «сухими» после исполнения буллита.

Шестёркин совершил 26 сейвов, но пропустил три гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Зигенталер) – 03:05 (5x5)   0:2 Мерсер – 04:46 (5x5)   1:2 Крайдер (Трочек, Веси) – 18:25 (5x5)   1:3 Хьюз (Мерсер, Хэмилтон) – 31:05 (5x5)   2:3 Трочек (Фокс, Зибанеджад) – 33:58 (5x4)   3:3 Какко (Миллер, Хитил) – 34:05 (5x5)   4:3 Хитил (Панарин, Миллер) – 62:15 (3x3)
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