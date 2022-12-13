26 сейвов Шестёркина и голевая Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Нью-Джерси»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.



За хозяев забивали Крис Крайдер, Винсент Трочек и Каапо Какко. У гостей отличились Нико Хишир, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Решающий гол в овертайме на счету у Филипа Хитила после передачи российского нападающего Артемия Панарина.



Примечательно, что на 33-й минуте гостям встречи предоставилась уникальная возможность увеличить счёт после реализации буллита. К шайбе подъехал американский форвард Джек Хьюз. Но забить нападающему не вышло. Российский голкипер Игорь Шестёркин перехитрил соперника и оставил ворота «сухими» после исполнения буллита.



Шестёркин совершил 26 сейвов, но пропустил три гола.