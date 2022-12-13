«Получаешь $ 9 млн и ни черта не делаешь». Игрок «Миннесоты» язвительно обратился к Нурсу

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей язвительно поддел защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса. В одном из эпизодов матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, когда в игре была остановка, форвард «дикарей» обратился к игроку «нефтяников».

«Ты зарабатываешь $ 9 млн и ни черта не делаешь», — приводит слова Гринвея «твиттер» Minnesota Hockey.

Отметим, что с нынешнего сезона вступил в силу новый, восьмилетний контракт Нурса, кэпхит по которому составляет $ 9,25 млн. Защитник в нынешнем сезоне сыграл в 29 встречах, набрав 16 (4+12) очков.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.