«Получаешь $ 9 млн и ни черта не делаешь». Игрок «Миннесоты» язвительно обратился к Нурсу

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей язвительно поддел защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса. В одном из эпизодов матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, когда в игре была остановка, форвард «дикарей» обратился к игроку «нефтяников».
«Ты зарабатываешь $ 9 млн и ни черта не делаешь», — приводит слова Гринвея «твиттер» Minnesota Hockey.
Отметим, что с нынешнего сезона вступил в силу новый, восьмилетний контракт Нурса, кэпхит по которому составляет $ 9,25 млн. Защитник в нынешнем сезоне сыграл в 29 встречах, набрав 16 (4+12) очков.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
- 13 декабря 2022
-
18:57
-
18:20
-
17:51
-
17:24
-
17:21
-
16:53
-
16:11
-
15:53
-
15:34
-
15:23
-
15:01
-
14:34
-
14:13
-
14:05
-
13:53
-
13:41
-
13:27
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:38
-
12:23
-
12:03
-
11:39
-
11:24
-
11:08
-
10:56
-
10:33
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05