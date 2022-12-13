Журналист The Score считает, что «Рейнджерс» не выйдут в плей-офф

Журналист The Score Джош Вегман считает, что кто-то из пары «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» не попадут в плей-офф НХЛ.

«Трудно представить, что «Рейнджерс» и «Ойлерз» — с таким количеством звёзд, которым они обладают, — рискуют пропустить плей-офф, судя по результатам на данном этапе сезона, но вот где мы сейчас. Меня меньше беспокоит «Эдмонтон» — в основном потому, что Тихоокеанский дивизион и Западная конференция намного проще.

«Нью-Йорку» предстоит тяжёлая игра в гораздо более глубоком столичном дивизионе и Восточной конференции. Год назад Игорь Шестёркин замаскировал многие проблемы «Рейнджерс». Теперь, когда он играет на человеческом уровне, «рейнджеры» показывают, кто они на самом деле — команда с множеством недостатков», — приводит слова Вегмана The Score.