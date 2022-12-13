«Рейнджерс» отыгрались с 1:3 в матче с «Нью-Джерси» всего за семь секунд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» случился примечательный эпизод. «Рейнджеры», проигрывая со счётом 1:3, смогли забросить две шайбы всего за семь секунд.
На исходе 34-й минуты Адам Фокс сделал наброс от синей линии, а Винсент Трочек подставил клюшку — 2:3. Сразу после этого «Рейнджерс» выиграли вбрасывание и, убежав в атаку, вывели Каапо Какко на пустые ворота. Финн не промахнулся — 3:3. На камбэк «рейнджерам» понадобилось лишь семь секунд.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
Напомним, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
- 13 декабря 2022
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