Шат-аут Сергея Бобровского принёс «Флориде» победу над «Коламбусом»

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.



За победителей забивали Брэндон Монтур, Мэттью Ткачук, Александр Барков и Сэм Райнхарт.



Примечательно, что российский голкипер Сергей Бобровский оформил шатаут в этом матче. На его счету 22 сейва. Остальные российские игроки ничем не отличились.

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержала команда гостей со счётом 4:1.



За победителей забивали Тай Делландреа, Роопе Хинц, Эса Линделль и Мэйсон Марчмент. У хозяев отличился Майлз Вуд.