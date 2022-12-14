Шат-аут Сергея Бобровского принёс «Флориде» победу над «Коламбусом»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0.
За победителей забивали Брэндон Монтур, Мэттью Ткачук, Александр Барков и Сэм Райнхарт.
Примечательно, что российский голкипер Сергей Бобровский оформил шатаут в этом матче. На его счету 22 сейва. Остальные российские игроки ничем не отличились.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Монтур (Форслинг, Райнхарт) – 09:04 (5x5) 2:0 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 23:47 (5x5) 3:0 Барков (Форслинг, Ткачук) – 39:16 (5x5) 4:0 Райнхарт – 58:14 (en)
В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержала команда гостей со счётом 4:1.
За победителей забивали Тай Делландреа, Роопе Хинц, Эса Линделль и Мэйсон Марчмент. У хозяев отличился Майлз Вуд.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Делландреа (Сутер) – 26:03 (5x5) 1:1 Вуд (Баль, Шарангович) – 27:55 (5x5) 1:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 39:57 (5x5) 1:3 Линделль – 58:51 (en) 1:4 Марчмент (Сегин) – 59:48 (en)
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