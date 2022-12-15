Президент Чешской федерации хоккея выступил с заявлением о коррупции в рядах организации

Президент Чешской хоккейной федерации Алоиз Гадамчик выступил на пресс-конференции, на которой объяснил, что случилось в организации перед его приходом на этот пост. В частности, федерацию обвиняли в коррупции, чрезмерных тратах, отсутствии финансового контроля и самообогащении.
По словам Гадамчика, годовой бюджет понёс убыток в несколько десятков миллионов крон, несмотря на обязательства по составлению сбалансированного бюджета.
В частности, как сообщил Гадамчик, профсоюз игроков взял в оперативный лизинг 40 автомобилей, однако, несмотря на партнёрство с компанией «Шкода», в числе прочего, профсоюз купил «Порше Кайенн» стоимостью около $ 10 млн.
Помимо этого, Гадамчик отметил, что 106 миллионов крон было выплачено за Зал славы, с которым был заключён контракт до 2028 года, однако это сооружение не окупается. Гадамчик отметил, что он потребовал расторжения контракта на сумму 16 миллионов крон в год.
«В этой компании не было ни правил, ни механизмов контроля. Хоккеем управляли отдельные люди, и они делали, что хотели. Они злоупотребляли кредитными картами, некоторые из них использовались для походов по улицам Парижа и оплаты в магазинах люксовых брендов.
Аудит покажет состояние компании. Дальнейшие действия предпримут юристы. Я не буду ни на кого подавать заявление о возбуждении уголовного дела, это уже было сделано ранее. Возмещением убытков будет заниматься юридический отдел в рамках закона.
Я не буду называть имён, но ответственность за организацию несут её президент и генеральный секретарь. Комитет также должен быть привлечён к ответственности.
Члены исполнительного комитета получают электронные письма от Томаша Крала, они на грани достоинства. Я не поддерживаю с ним связь», — приводит слова Гадамчика iSport.cz.
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