Победный буллит Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Калгари» в гостях

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей и реализовал победный послематчевый буллит. Другой россиянин из «Ванкувера» Илья Михеев результативными баллами не отметился и не смог реализовать выход один на один с вратарём в овертайме. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился четырьмя бросками по воротам и двумя штрафными минутами.

«Ванкувер» в следующем матче 18 декабря примет на своём льду «Виннипег Джетс». «Калгари» 17 декабря сыграет с «Сент-Луис Блюз».