Победный буллит Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Калгари» в гостях
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей и реализовал победный послематчевый буллит. Другой россиянин из «Ванкувера» Илья Михеев результативными баллами не отметился и не смог реализовать выход один на один с вратарём в овертайме. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился четырьмя бросками по воротам и двумя штрафными минутами.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Экман-Ларссон, Миллер) – 01:14 (5x5) 0:2 Гарланд (Хёгландер, Майерс) – 01:48 (5x5) 1:2 Баклунд (Дюбе, Ружичка) – 09:40 (5x4) 2:2 Манджапане (Кадри, Дюбе) – 16:09 (5x5) 3:2 Льюис (Уигар, Маркстрём) – 23:51 (5x5) 3:3 Дрис (Хёгландер, Кузьменко) – 25:31 (5x5) 3:4 Кузьменко – 65:00 (ПБ)
«Ванкувер» в следующем матче 18 декабря примет на своём льду «Виннипег Джетс». «Калгари» 17 декабря сыграет с «Сент-Луис Блюз».
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