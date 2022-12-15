«Пока не знаю свои планы, не буду загадывать». Грицюк — о том, где начнёт следующий сезон

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о своих планах на игру в НХЛ в следующем сезоне. В 2019 году форвард был выбран в пятом раунде под общим 129-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».
«Слежу ли за «Нью-Джерси»? Конечно, это НХЛ, лига, куда все хотят попасть, смотрю хайлайты, много смотрю за «Коламбусом», потому что там играет Чинах, он для меня показатель — он уехал и у него получается. У «Нью-Джерси» хороший сезон идёт, много молодых привлекается, я думаю, что, если они будут набирать обороты, будет приходить результат.
С кем хотел бы играть, с Хьюзом или с Хиширом? Без разницы, ценится любой партнёр, у каждого есть сильные стороны. Хьюза все знают, он больше может отдать, Хишир больше берёт на себя, больше бросает, это два разных центральных. Хьюз больше любит играть с шайбой, больше искать пространство, Хишир может зарубиться, в углу побороться, на пятачке постоять. Пока не знаю свои планы, не буду загадывать.
Воронков объявил о намерении уехать в «Коламбус»? Серьёзно, а когда он объявил? Вот у Шакира контракт заканчивается в аренде, если что, будет помощником для меня, если соберусь ехать, хорошо его знаю. А у Ворона ещё не спрашивал.
Общался ли с Брылиным? На меня не выходил, мне звонил скаут, рассказывал, что от меня требуют, писал ещё один человек, который дал рекомендации, подразобрал игру. В том сезоне я много проводил игр на пятаке, оттуда забивал голы, мне дали рекомендации обострять игру с пятака, а я бросал с углов больше», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 декабря 2022
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