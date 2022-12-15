Бывший одноклубник Овечкина: на льду он выкладывается на 130%

Бывший одноклубник Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» Томас Флейшманн рассказал об отношении капитана «столичных» к окружающим.

«Вне льда обычно Овечкин очень активен. Он не типичный русский, который не хочет говорить по-английски и дружить с другими. Наоборот, он был дружелюбным, хорошо ладил со всеми. На льду он ждал от всех как минимум 120%, потому что сам выкладывается на 130%», — приводит слова Флейшманна Sport.cz.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забросил свою 800-ю шайбу в карьере в НХЛ. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет дома с «Даллас Старз» в ночь на 16 декабря в 3:00 мск. Клуб из столицы США занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.