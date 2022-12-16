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Панарин здорово сыграл в обороне и сорвал шедевральный гол в исполнении Мэттьюса

Панарин здорово сыграл в обороне и сорвал шедевральный гол в исполнении Мэттьюса
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Один из ключевых моментов матча произошёл в середине третьего периода, когда шедевральный гол едва не забил лидер «Торонто» Остон Мэттьюс. Американский форвард изящно обыграл соотечественника Джейкоба Трубу и уже готовился поражать ворота «Рейнджерс» с близкого расстояния, но своевременно вступивший в отбор Артемий Панарин сумел помешать оппоненту сравнять счёт в матче. Артемий снизу подбил клюшку Мэттьюса и сорвал его бросок по воротам Игоря Шестёркина.

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