В НХЛ показали, как Овечкин во время матча подготавливает клюшку с помощью газовой горелки

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. В один из эпизодов матча в трансляцию попал момент подготовки россиянином своей клюшки с помощью газовой горелки. Овечкин и сервисмены грели обмотку крюка клюшки для лучшего сцепления. Однако эта подготовка так и не помогла россиянину забросить шайбу и сравняться с Горди Хоу по голам за карьеру в НХЛ.

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Фото: скриншот трансляции

Отметим, что три года назад в трансляцию попал момент, как Овечкин чинит шлем с помощью газовой горелки.