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«Вашингтон» — «Даллас» — 1:2, видео шикарного паса Александра Овечкина, когда Овечкин обойдёт Хоу

Такого от Овечкина не ждали! Чудо-пас позволил русской суперзвезде потеснить легенду НХЛ
Лев Лукин
Овечкин
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Но «Вашингтон» проиграл матч за пару минут, а российскому капитану клуба не удалось сегодня дотянуться до Хоу.

800 голов Александра Овечкина – главная тема НХЛ последних дней. Хет-трик, позволивший добраться до мощнейшего юбилея, Ови оформил в гостях, а в домашнем матче от россиянина ждали только одного – выхода на второе место в споре лучших снайперов всех времён. Для того, чтобы сравняться с Горди Хоу, Ови требовалось забить всего один гол.

Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн

В гости в столицу США в этот раз пожаловал «Даллас». Команда Питера Дебура идёт в лидерах Западной конференции, так что никакой лёгкой прогулки для нестабильного «Вашингтона» не ожидалось.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Шири (Овечкин, Строум) – 29:23 (5x5)   1:1 Бенн (Хинц, Павелски) – 40:48 (5x4)   1:2 Миллер (Сутер, Марчмент) – 42:07 (5x5)

И игра действительно получилась крайне упорной. За первые 40 минут «столичные» и «звёзды» на двоих организовали лишь один гол, и главным героем эпизода стал Овечкин. Нет, россиянин не забил 801-й гол, но выполнил великолепную поперечную передачу в тот момент, когда от него все ждали очередного броска. Конор Шири не растерялся и завёз шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кстати, этот пас стал для Овечкина 645-м за карьеру в НХЛ. Россиянин догнал легендарного защитника Бобби Орра, с которым теперь делит 70-е место в списке лучших ассистентов всех времён.

После двух периодов «Кэпиталз» вели 1:0, однако в начале третьего отрезка игра перевернулась на 180 градусов. «Даллас» сначала отыгрался в большинстве, а затем Колин Миллер отличился при помощи рикошета.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И этот гол оказался победным! В оставшееся время «Вашингтон» так и не смог пробить Джейка Эттингера хотя бы раз, хотя в последние пять минут основного времени создал несколько приличных моментов. Но в результате поражение «столичных», которые остаются вне зоны плей-офф. Овечкин же прервал свою голевую серию из четырёх матчей и взял паузу перед тем, как догнать Хоу.

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