Такого от Овечкина не ждали! Чудо-пас позволил русской суперзвезде потеснить легенду НХЛ

800 голов Александра Овечкина – главная тема НХЛ последних дней. Хет-трик, позволивший добраться до мощнейшего юбилея, Ови оформил в гостях, а в домашнем матче от россиянина ждали только одного – выхода на второе место в споре лучших снайперов всех времён. Для того, чтобы сравняться с Горди Хоу, Ови требовалось забить всего один гол.
В гости в столицу США в этот раз пожаловал «Даллас». Команда Питера Дебура идёт в лидерах Западной конференции, так что никакой лёгкой прогулки для нестабильного «Вашингтона» не ожидалось.
И игра действительно получилась крайне упорной. За первые 40 минут «столичные» и «звёзды» на двоих организовали лишь один гол, и главным героем эпизода стал Овечкин. Нет, россиянин не забил 801-й гол, но выполнил великолепную поперечную передачу в тот момент, когда от него все ждали очередного броска. Конор Шири не растерялся и завёз шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Кстати, этот пас стал для Овечкина 645-м за карьеру в НХЛ. Россиянин догнал легендарного защитника Бобби Орра, с которым теперь делит 70-е место в списке лучших ассистентов всех времён.
После двух периодов «Кэпиталз» вели 1:0, однако в начале третьего отрезка игра перевернулась на 180 градусов. «Даллас» сначала отыгрался в большинстве, а затем Колин Миллер отличился при помощи рикошета.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
И этот гол оказался победным! В оставшееся время «Вашингтон» так и не смог пробить Джейка Эттингера хотя бы раз, хотя в последние пять минут основного времени создал несколько приличных моментов. Но в результате поражение «столичных», которые остаются вне зоны плей-офф. Овечкин же прервал свою голевую серию из четырёх матчей и взял паузу перед тем, как догнать Хоу.
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