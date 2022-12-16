Форвард «Ак Барса» Сафонов рассказал, что с ним в прошлом сезоне связывался клуб НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов объяснил, почему решил продлить контракт с клубом на два года — до конца сезона-2024/2025. Кроме того, форвард казанцев рассказал об интересе к себе со стороны клуба Национальной хоккейной лиги.

«Клуб предложил хорошие условия, я согласился. Вот и всё. В Казани великолепная организация, мне всё нравится, кайфую от клуба, города, болельщиков.



В моём возрасте многие делают выбор в пользу Америки? Почему не мой вариант? Когда закончится контракт, мне будет 24 года. Тем более мне сейчас есть над чем работать и в чём прибавлять. На данный момент хочу кубок выиграть в России. Это сейчас самая большая цель в моей карьере. Уже потом буду думать о другом.



В «Чикаго» сильно расстроились, когда узнали, что я в России ещё на четыре года? В прошлом году общались, мне писали и звонили из «Чикаго». Сейчас вообще ничего. Вроде игра у меня пошла, очков стало больше, а про меня забыли. Похоже, там в клубе свои перестановки, не до меня им.



Частенько после продления контракта у игрока наступает спад, у меня же взлёт? Не думаю, что игру нужно связывать с контрактом. Просто начало получаться. Работа когда-то должна окупаться. Я много работаю, просто раньше не получалось. Сейчас больше доверия, больше игрового времени, от этого и результат пошёл.



Во сколько раз выросла зарплата? Не знаю, не считал. Не люблю про деньги говорить», — приводит слова Сафонова Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 37 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сафонов забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 20 очков.