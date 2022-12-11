Нападающий «Ак Барса» Сафонов рассказал, как Олег Знарок попрощался с командой

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о работе с бывшим главным тренером казанцев Олегом Знарком и о том, как 59-летний специалист попрощался с командой.

«Какие впечатления остались от работы со Знарком? Самый титулованный тренер – этим всё сказано. Интересно было поработать с ним, узнать его подход к работе. В КХЛ я работал только с Дмитрием Квартальновым. Интересно было поработать и с другим тренером, получить опыт.

Что запомнится из работы со Знарком? Я поработал с таким титулованным тренером – это, наверное, и есть самое сильное впечатление. Помню, я был в сборной России на чемпионате мира в Риге. Мы были в отеле вместе с запасными игроками, и мимо как раз проходил Олег Валерьевич. Я с ним сфотографировался. Тогда и подумать не мог, что потом поработаю с ним в одной команде.

Правда ли, что он собрал команду и попрощался с ней на базе, пожав каждому руку? Да, было такое. Мы собрались, он сказал речь и поблагодарил за работу, пожалкаждому руку», — сказал Сафонов в интервью «Спорт БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года.