Кирилл Капризов сумел превзойти своё же достижение, установленное в прошлом сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в матче перерыв после второго периода. Хозяева ведут в со счётом 3:0.



Российский нападающий Кирилл Капризов по ходу матча записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Теперь на счету россиянина 38 очков в первых 30-ти турах Национальной хоккейной лиги, что является рекордом для клуба. Предыдущий рекорд также принадлежал Капризову. В прошедшем сезоне на его счету было 36 очков в 30 стартовых турах.

Напомним, Кирилл Капризов в нынешнем сезоне забросил 18 шайб и отдал 20 результативных передач.