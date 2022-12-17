Капризов повторил клубное достижение «Миннесоты» сезона-2014/2015
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В эти минуты на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». На момент написания новости в матче перерыв после второго периода. Хозяева ведут в со счётом 3:0.
Российский нападающий Кирилл Капризов по ходу матча записал на свой счёт заброшенную шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом, Капризов набрал очки в 11-м домашнем матче подряд, повторив вторую по продолжительности серию в истории клуба — серию Джейсона Поминвилля, которую он показал в сезоне-2014/2015.
Рекорд по этому показателю принадлежит Мариану Габорику, набравшему в сезоне-2007/2008 очки в 14-ти домашних матчах подряд.
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