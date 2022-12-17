Капризов — вторая звезда матча с «Чикаго»

В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



По окончания матча пресс-служба лиги назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой игры признан форвард Матс Цуккарелло, на счету которого три гола и одна результативная передача.

Второй звездой стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший одну шайбу и сделавший две голевые передачи. Третья звезда — Сэм Стил, сделавший две результативные передачи.

Напомним, Кирилл Капризов набрал 39 очков в 30-ти стартовых турах НХЛ, что является рекордным количеством очков для игроков «Миннесоты» в первых 30-ти турах лиги.