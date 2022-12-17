Илья Коновалов: «Динамо» хорошо идёт, все ребята бьются друг за друга

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов оценил игру клуба и поделился мыслями о своей игре в сезоне.
«Динамо» хорошо идёт. Ошибки есть, но от них никуда не деться. Они дают повод задуматься и показывают, какие компоненты надо исправить. Это нормальная ситуация в хоккее. Поэтому я всем доволен, в команде позитивная атмосфера. Все ребята бьются друг за друга. Мне нравится наш коллектив.
Насколько доволен своей игрой в сезоне? Тяжело говорить про себя, посмотрим уже в конце сезона. Самая важная часть впереди – это концовка регулярки и плей-офф, она и расставит все точки.
Какой игры можно ждать от «Динамо» во второй части сезона? Надеемся исправить ошибки и все нюансы, будем улучшать свою игру с каждым матчем», — приводит слова Коновалова «РБ Спорт».
За 30 матчей в текущем сезоне Коновалов одержал 13 побед с 91,9 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.
- 17 декабря 2022
-
17:29
-
17:00
-
16:38
-
16:19
-
15:15
-
15:05
-
14:58
-
14:52
-
14:29
-
13:57
-
13:37
-
13:02
-
12:55
-
12:44
-
12:36
-
12:20
-
11:41
-
11:27
-
11:05
-
10:29
-
09:58
-
09:17
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:17
-
07:42
-
07:39
-
07:26
-
07:12
-
06:53
-
06:38
-
06:01
-
05:45
-
05:34