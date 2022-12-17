Илья Коновалов: «Динамо» хорошо идёт, все ребята бьются друг за друга

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов оценил игру клуба и поделился мыслями о своей игре в сезоне.

«Динамо» хорошо идёт. Ошибки есть, но от них никуда не деться. Они дают повод задуматься и показывают, какие компоненты надо исправить. Это нормальная ситуация в хоккее. Поэтому я всем доволен, в команде позитивная атмосфера. Все ребята бьются друг за друга. Мне нравится наш коллектив.

Насколько доволен своей игрой в сезоне? Тяжело говорить про себя, посмотрим уже в конце сезона. Самая важная часть впереди – это концовка регулярки и плей-офф, она и расставит все точки.

Какой игры можно ждать от «Динамо» во второй части сезона? Надеемся исправить ошибки и все нюансы, будем улучшать свою игру с каждым матчем», — приводит слова Коновалова «РБ Спорт».

За 30 матчей в текущем сезоне Коновалов одержал 13 побед с 91,9 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.