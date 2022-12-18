Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Беларусью

Стали известны сочетания звеньев сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси.



Первое звено: Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Григорий Дронов — Александр Никишин.



Второе звено: Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов.



Третье звено: Константин Окулов — Александр Кадейкин — Максим Мамин, Сергей Телегин — Александр Елесин.



Четвёртое звено: Павел Карнаухов — Михаил Воробьёв — Дмитрий Рашевский, Ярослав Лихачёв, Егор Савиков.



Основной вратарь: Никита Серебряков. Запасной: Максим Дорожко.



Матч с Беларусью пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене» 18 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, во вчерашнем матче со сборной Казахстана россияне одержали уверенную победу со счётом 6:2.