Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с Беларусью

Стали известны сочетания звеньев сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала со сборной Беларуси.
Первое звено: Максим Джиошвили — Илья Сафонов — Дмитрий Воронков, Григорий Дронов — Александр Никишин.
Второе звено: Сергей Толчинский — Кирилл Семёнов — Арсений Грицюк, Семён Чистяков — Дамир Шарипзянов.
Третье звено: Константин Окулов — Александр Кадейкин — Максим Мамин, Сергей Телегин — Александр Елесин.
Четвёртое звено: Павел Карнаухов — Михаил Воробьёв — Дмитрий Рашевский, Ярослав Лихачёв, Егор Савиков.
Основной вратарь: Никита Серебряков. Запасной: Максим Дорожко.
Матч с Беларусью пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене» 18 декабря. Начало матча — в 14:30 мск. Напомним, во вчерашнем матче со сборной Казахстана россияне одержали уверенную победу со счётом 6:2.
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