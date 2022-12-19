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Эпичная драка Гилберта и Гаджовича в матче «Сан-Хосе» — «Калгари»

Эпичная драка Гилберта и Гаджовича в матче «Сан-Хосе» — «Калгари»
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В Сан-Хосе закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Шаркс» потерпели поражение от «Калгари Флэймз» (2:5).

Помимо дубля шведского центрфорварда «Калгари» Элиаса Линдхольма за 19 секунд, матч запомнился ожесточённой дракой между нападающим «акул» Джоной Гаджовичем и защитником «Флэймз» Деннисом Гилбертом в середине второго периода. В процессе боя у второго слетел шлем. Победителем кулачного поединка стал игрок «Сан-Хосе».

«Калгари» удалось прервать серию неудач, которая до этого матча насчитывала уже пять игр. «Флэймз» набрали 34 очка и занимают пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, всего на одно очко отставая от «Эдмонтона». У «акул» осталось 26 очков, они находятся на шестой строчке в том же дивизионе.

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