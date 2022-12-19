Капризов переписал ещё два рекорда в НХЛ! И попал в компанию к Овечкину и Малкину

«Миннесота» на отличном ходу, а Кирилл Капризов продолжает собирать в коллекцию различные рекорды. В предыдущем матче Капризов и Цуккарелло поучаствовали во всех голах команды в ворота «Чикаго», а сегодня под их каток попала «Оттава».

«Сенаторз» тоже обитают ближе к концу турнирной таблицы и имеют в составе немало серьёзных прорех, но всё равно выиграли четыре матча подряд и представляли большую опасность, чем идущий ко дну «Чикаго». Тем не менее «Миннесота» играла с огромным запасом, забила первой и уже не оглядывалась назад.

Начал концерт, конечно, Капризов. Конечно, с шикарной передачи Цуккарелло через всю зону! Россиянин набрал очки в 12-м домашнем матче подряд, превзойдя результат Джейсона Поминвилля, который он показал в сезоне-2014/2015. Рекорд принадлежит Мариану Габорику (установлен в сезоне-2007/2008), и до его повторения осталось всего два матча. Но это, если и случится, то уже в январе, так как до Нового года у «Миннесоты» остался всего один домашний матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кроме того, Капризов стал вторым россиянином в сезоне после Никиты Кучерова, который набрал 40 очков, и это подводит нас к очередному рекорду. Кирилл быстрее всех в истории «дикарей» управился с этой задачей – за 31 матч, обновив собственное достижение прошлого сезона (тогда было 40 очков в 32 играх).

На этом 97-й номер и не думал останавливаться, а впереди маячило ещё одно достижение – юбилейное 200-е очко в НХЛ. Этим он занялся уже после перерыва – пронёсся по правому флангу, подхватил шайбу, набросил на ворота с острого угла, а дальше Сэм Стил подарил Цуккарелло лёгкий гол. Это звено прямо сейчас – как бешеные электровеники, которых просто невозможно остановить!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков в НХЛ, за 167 матчей. Он обошёл Брайана Ролстона, который набрал 200-е очко за «дикарей» в 239-й игре. Если брать всех действующих игроков НХЛ, то Капризов присоединился к солидной компании в лице Сидни Кросби, которому потребовалось 142 матча для первых 200 очков, Александра Овечкина (165 матчей) и Евгения Малкина (166).

На этом трюки Капризова не закончились, и следующий его пас получился крайне изящным – он выложил шайбу точно на клюшку накатывающему Джареду Сперджену, пропустив её между ног опытного Трэвиса Хэмоника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Оттава» отчаянно пыталась сопротивляться, периодически выдавая сильные отрезки, а в третьем периоде, когда терять уже было нечего, прилично поднажала. Марк Кастелиц подправил шайбу на пятачке и размочил счёт. Это придало гостям энергии, и остаток периода они продолжали давить. За две минуты до конца, со снятым вратарём, Клод Жиру внёс интригу в концовку. Впрочем, ещё через минуту Фредерик Годро снял все вопросы о победителе. «Миннесота» выиграла пятый матч подряд и упрочила своё положение на третьем месте в Центральном дивизионе.