«Вы, ребята, не даёте мне забыть, сколько я забиваю». Капризов — о новом рекорде
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал своё новое достижение в составе «дикарей», которое он установил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2) этой ночью.
Россиянин набрал 3 (1+2) очка и стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона. Всего на его счету в текущем регулярном чемпионате 42 (19+23) очка.
«Честно говоря, вы, ребята, не даёте мне забыть, сколько я забиваю или не забиваю. Для меня, разумеется, важнее победы команды. Моя работа — выходить на лёд, играть и делать всё, что в моих силах — а ваша, ребята, делать эти сравнения и предположения», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
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