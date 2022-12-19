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Бывший тренер «Авангарда» прокомментировал обмен Киселевича на Брюквина

Бывший тренер «Авангарда» прокомментировал обмен Киселевича на Брюквина
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Бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал обмен омичей с ЦСКА, в результате которого Богдан Киселевич отправился к «ястребам», а Владимир Брюквин — в армейский клуб.

«Кто выиграл от обмена? Я думаю, проигравших там не должно быть. Наверное, каждому из игроков, которые оказались задействованы в обмене, пошли навстречу, чтобы помочь им раскрыться и получить больше шансов на более качественное использование этих игроков в своих клубах.

Сбавил ли Брюквин за время, проведённое в «Авангарде»? Это нужно знать Брюквина. Ведь его брали из «Динамо» за хорошие качества, за то, что он умел отдавать, забивать голы. Одно время он очень здорово выделялся в «Динамо». Наверное, по этим характеристикам его и приглашали в «Авангард». Стал он лучше или нет? Может быть, он получил меньше доверия от тренеров, может, не получилось с партнёрами. Я думаю, что это двусторонний процесс: требования в клубе — одна сторона, и, возможно, тренеры не использовали его с той стороны, чтобы он раскрыл свои лучшие качества, с другой стороны, игрок, возможно, оказался ущемлённым. В том плане, что рассчитывал на одно, а получилось несколько другое. Наверное, каждый искал возможность выйти из этой ситуации с минимальными потерями», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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