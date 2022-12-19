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Главный тренер «Авангарда» оценил приобретение Киселевича и объяснил ситуацию с вратарями

Главный тренер «Авангарда» оценил приобретение Киселевича и объяснил ситуацию с вратарями
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Салаватом Юлаевым» рассказал об обмене омичей с ЦСКА, в результате которого Богдан Киселевич отправился к «ястребам», а Владимир Брюквин — в армейский клуб, и объяснил ситуацию с вратарями.

«Киселевич провёл много лет в ЦСКА, в сборной России, очень хорошая карьера у него за плечами. Думаю, он будет нашим ведущим защитником, у нас на него большие планы.

Мы думаем о том, что нам нужен вратарь, но пока вратарей нигде нет. Поэтому бережём Демченко, готовим Мишурова, может, что-то получится у Сковронского», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ омичи сыграют в Астане с «Барысом» 21 декабря.

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