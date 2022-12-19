Кравец: мастерство игроков «Авангарда» оказалось выше, чем у хоккеистов «Салавата»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).
«Как мы и предполагали, игра была очень тяжёлая, каждый раз у нас борьба с «Салаватом». Благодарен ребятам за победу и за то, что не искали причины на оправдание, а искали выходы из ситуаций, чтобы добиться победы. Дебютировать молодому Муханову, конечно, не позволил нерв игры. Ничего, мальчишка почувствовал вкус КХЛ, потренировался, а дебютировать ещё успеет.
На тренировках больше на буллитах получается у Андрея Мишурова, поэтому мы давно решили, что в случае буллитов он будет играть. Тут нет никакой лотереи, ни в буллитах, ни в пенальти. Это мастерство, так что сегодня мастерство наших ребят оказалось выше, чем у «Салавата».
Конечно, Мирошниченко стоит давать побольше времени. Но не всегда была возможность наше четвёртое звено выпустить под четвёртое звено Уфы, это тактические действия. Ваня достойно отыграл свои шесть минут и поучаствовал в нашем голе, доставив шайбу в чужую зону перед появлением нового звена», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 декабря 2022
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