Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назван первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Российский нападающий сделал хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в лиге. Александр стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с таким достижением – впереди только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894). В текущем сезоне у 37-летнего россиянина 20 голов и 15 результативных передач в 33 матчах регулярного сезона.

Второй звездой недели стал нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, набравший восемь (4+4) очков в трёх играх.

Третьей звездой назван форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло, на счету которого восемь (5+3) очков в четырёх матчах.

В ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени «Вашингтон» примет «Детройт Ред Уингз».